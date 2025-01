Okrepčevalnica in sladoledni center Fontana v središču Grosuplja je bila 26. julija lani, v zadnjih 30 minutah tega dne, prizorišče grozljivega zločina. Sedeminštiridesetletni domačin Gregor Finc je vstopil v okrepčevalnico, kjer so bili ob Dževu – ta vzdevek se je oprijel Đevdeta Rušitija – še njegovi vnukinji in nekaj gostov, ter ga zabodel. Nož je poškodoval levi del pljučnega krila med potjo do srca, tam pa povzročil nepopravljivo, smrtno poškodbo. Po prepričanju tožilstva je s tem zagrešil kaznivo dejanje uboja. »V tej fazi se še ne bom zagovarjal,« je bil včeraj na ljubljanskem okrožnem ...