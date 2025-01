Gosti dim in ognjeni zublji prestrašili voznike! Hitra reakcija gasilcev preprečila večjo katastrofo

Mnogi, ki so se v ponedeljek okoli 14. ure peljali po pomurski avtocesti med Grabonošem in Dragotinci, so lahko najprej opazovali gost dim, nato pa ognjene zublje, ki so pri Kurbosovih v Okoslavcih v občini Radenci požirali večji leseni objekt, ki so ga domači uporabljali za drvarnico in shrambo za orodje.

K sreči ni daleč gasilski dom in so domači in sosednji gasilci hitro posredovali, da so rešili stanovanjske objekte v neposredni bližini. »Ključni dejavnik, ki je gasilcem šel v prid, je bila odsotnost vetra oziroma je bil ta manj intenziven, saj bi v nasprotnem primeru ogenj skoraj zagotovo dosegel bližnje hiše,« je na prizorišču nesreče dejal lastnik.

Od drvarnice ni ostalo nič, saj so jo potem, ko so pogasili ogenj, lahko samo podrli. Po trditvah domačih je požar izbruhnil nenadoma, vzroki pa za zdaj niso znani, in to bodo poskušali ugotoviti policijski preiskovalci.