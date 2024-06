Gost dim in rdeči zublji, gori v Tovarni Paloma (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je ob 18.04. zagorelo na območju občine Šentilj. Zagorelo je v tovarni Paloma na Sladkem Vrhu, kjer so pred dnevi skupaj z najpomembnejšimi slovenskimi politiki, s premierjem Robertom Golobom na čelu, praznovali veliko delovno in naložbeno zmago.

Zagorelo je nekaj minut po 18. uri FOTO: J.l.

Kakšne so trenutne razsežnosti na pogorišču, je težko ugotoviti, dejstvo pa je, da že gost dim in rdeči zublji, ki so pojavljajo na strehi velike hale, ne pomenijo nič dobrega.

