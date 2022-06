Gorski reševalec Matjaž: Kriminal! Napadli so mojo hčerko

Strokovni sodelavec pri Planinski zvezi Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi je svojo objavo na facebooku naslovil Slovenija in kriminal. Zapisal je, da sta v četrtek dva neznanca na temno rdečem skuterju na kolesarski poti Kamniška Bistrica od teniškega igrišča proti Radomljam napadla njegovo hčer, ki je odhajala s treninga. »Porinila sta jo s kolesa, da je padla, in kolo poskušala ukrasti.« Zgodilo se je ob 14.30. Nepridiprava sta imela črni čeladi s temnim vezirjem.

Šerkezi se je za pomoč zahvalil policistom, kriminalistom in tudi zdravnici, ki je njegovo hčer oskrbela. Na srečo jo je odnesla samo s praskami, a kot dodaja pretreseni oče, »se šoka še en čas ne bo rešila«, poziva pa morebitne priče, naj informacije o tem neljubem dogodku sporočijo na PP Domžale.

Iz PU Ljubljana so nam potrdili, da so bili v četrtek popoldne obveščeni o neuspelem poskusu ropa v Radomljah. Storilca sta visoka 170 cm in močnejše postave. Policisti ju iščejo, preiskavo nadaljujejo, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.