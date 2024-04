Ponedeljek je bil za družino Izgoršek s Pongraca 69 v KS Griže v Spodnji Savinjski dolini zelo žalosten. Sredi lepega, toplega in vetrovnega dne je iz še neznanega vzroka zagorelo njihovo gospodarsko poslopje. Ognjeni zublji so uničili tudi precejšen del stanovanjskega objekta turistične kmetije, ki jo dobro poznajo predvsem ljubitelji lokostrelstva tako iz Slovenije kot iz tujine. Zakonca Andreja in Marjan sta namreč izjemno uspešna lokostrelca, ki sta ta šport prenesla tudi v turistično ponudbo. Izgorškova sta z vsemi močmi vpeta v delovanje Lokostrelskega kluba Hmeljček, ki ga tudi vodita....