Lepo vreme je tudi ta konec tedna mnoge zvabilo v objem gora, zato so imeli gorski reševalci veliko dela. V soboto so posredovali v kar petih intervencijah, tudi v nedeljo so se gorske nesreče kar vrstile. Žal so se štiri končale usodno. Okužen ponesrečenec V soboto je med vzpenjanjem na 2181 metrov visoko Vrtačo v Karavankah zdrsnil alpinist. Nesreča se je zgodila med vzpenjanjem po grapi Y, po zdrsu pa naj bi alpinist drsel okoli 200 metrov, vse do dna grape. Potem ko ga je helikopter prepeljal v bolnišnico, so ugotovili, da je okužen s koronavirusom, zato s Policijske uprave Kranj pozivaj...