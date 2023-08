Goljufinja se je pretvarjala, da je žrtev poplav: poglejte, kako se je okoriščala

V našem časopisu smo že večkrat poročali o prevarah, ki se dogajajo v številnih skupinah na facebooku, ki so namenjene medsebojnemu prodajanju oblačil, knjig in drugih rabljenih (ali novih) reči. Spletni prevaranti so domiselni, a kdor se igra z ognjem, se lahko tudi pošteno opeče. To dokazuje zgodba ženske iz Ljubljane, ki naj bi prek spleta že dolga leta molzla poštene ljudi.

Ob tokratni naravni katastrofi, ki je prizadela velik del države in ogromno ljudi, se mnogi žal želijo okoristiti z nesrečo drugih. Na spletu lažno objavljajo, češ da so žrtve naravnih katastrof. »Pišem za avto, ki ga podarite. Smo petčlanska družina in bi nujno potrebovali avto,« je pisala domnevno mlajša Mariborčanka. Dobrosrčni možakar, ki je podarjal avto, pa ni po juhi priplaval in ji je zabrusil: »Sem videl, da odkupujete vi ali vaš partner poplavljena vozila, tako da odpade,« jo je gladko zavrnil, ko je preveril, s kom ima opravka. Štajerka pa se ni dala: »Saj sicer ne sprašujem za sebe, da ne bo pomote.«

Številni opozarjajo na Ljubljančanko, ki jo sumijo goljufije. FOTO: posnetek zaslona/facebook

Na vzhodu prestolnice, v Polju, pa živi ženska, ki je dolgoletna tema številnih skupin, ena takih nosi ime Seznam neresnih kupcev in prodajalcev. Ker želijo v zadnjih dneh številni državljani pomagati pomoči potrebnim, se je v njihovih skupinah kmalu pojavila tudi razvpita Ljubljančanka – ker pa se je medtem, ko se je poganjala za dvema darovanima otroškima poganjalčkoma, razkrila z naslovom, so lahko opozorili nanjo: »Oseba je prinesla okoli že ogromno punc, in zdaj, ko mamice podarjajo, ona to izkoristi in prodaja naprej. Njej ni poplavilo nič, ima pa več profilov,« so opozorili.

8 let ječe za goljufijo nad 50.000 evri.

Slab glas v deveto vas

Najprej se je glas o Ljubljančanki razširil po internetu, na več klepetih se je pojavilo njeno ime, in ni ji pomagalo niti to, da je spremenila profilno sliko, saj so kmalu ugotovili, da jo je ukradla neki ženski, ki nima zveze s pretvarjanjem oziroma goljufijami. Slab glas res seže daleč: o zgodbi so poročali spletni mediji, obveščena je bila policija.

»Žal so storilci v sedanji situaciji prav tako pripravljeni izkoristiti priložnost in si na tovrsten način pridobiti sredstva, ki so namenjena pomoči potrebnim,« navaja predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic, ki je lahko le potrdil, da »policija obravnava več različnih prijav, ki se nanašajo na goljufije na spletu«. Poziva, naj se oškodovanje prijavi čim prej: »Ob tovrstnih preiskavah se je izkazalo, da so storilci, ki delujejo že dlje časa, oškodovali veliko ljudi in je materialna škoda lahko zelo velika.«

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. To ni prevara. FOTO: S. N.

Ljubljančanko naj bi posameznice oziroma posamezniki že prijavili policiji. Ob konkretnih prijavah se lahko dokazuje kaznivo dejanje goljufije, za kar je do vrednosti 50.000 evrov zagroženo do tri leta zapora, za tisto nad 50 tisočakov pa do osem let kehe.

Tudi v skupinah pozivajo k prijavi goljufov, ki zlorabljajo dobrosrčne, ki želijo pomagati. V našem primeru pa so ob prijavah deževala tudi pojasnila, ki bi sodila v telenovelo: od domnevnih pojasnil obtožene Ljubljančanke, češ da je v preteklosti imela težave z mamili (na naša vprašanja se več dni ni odzvala), do njenega domnevnega tasta, ki je dolg zapis o njej sklenil z besedama »nočna mora«. Bilo bi tragikomično, če ne bi bilo ostudno zaradi zlorabe ljudi v resnični stiski.