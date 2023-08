Goljufi prežijo na dobrotnike: če naletite nanje, jih prijavite policiji

Policisti opozarjajo, da so družbena omrežja s porastom spletnih goljufij postala polna lažnih profilov, vsebin in oglasov, zato so že večkrat opozorili na različne oblike možnih oškodovanj. V to vrsto goljufij prištevajo tudi primere, ko storilci z lažnim prikazovanjem, da potrebujejo pomoč, zavajajo ljudi in tako zase pridobijo materialno korist. Trenutno so v porastu predvsem investicijske goljufije.



Policisti ugotavljajo, da so storilci v trenutni situaciji pripravljeni izkoristiti tudi priložnost in si na tovrsten način pridobiti sredstva, ki so namenjena pomoči potrebnim. »V primerih lažnih profilov za zbiranje pomoči gre v večini primerov za elemente kaznivega dejanja Goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika. Storilec se kaznuje z zaporom do treh let, v kolikor pa gre za veliko premoženjsko škodo (več kot 50.000 eur), pa z zaporom od enega do osmih let. «

Policisti zato svetujejo, da se tisti, ki želijo donirati, obrnejo na uradne institucije in organe s predhodno preveritvijo obstoja imetništva bančnih računov pri teh ustanovah. »Prav tako odsvetujemo kakršna koli nakazila ali predajo denarja neznanim fizičnim osebam. Tukaj želimo poudariti, da je izjemno pomembno, da oškodovanci tovrstne goljufije prijavijo, čeprav gre v večini primerov za manjše zneske, za katere so oškodovani. Ob tovrstnih preiskavah se je že izkazalo, da so storilci, ki delujejo že dlje časa, oškodovali veliko ljudi in je materialna škoda lahko zelo velika. Le s konkretnimi prijavami oškodovanih oseb lahko policija dejansko izpelje uspešen predkazenski postopek in zagotovi ukrepe, da storilcu poskuša tovrstna dejanja preprečiti.«