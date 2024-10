Glavni zvodnik bo priznal

V kazenski zadevi zaradi izkoriščanja prostitucije v Vili Klara v ljubljanskem Trnovem se bo očitno kmalu zgodil preobrat. Prvoobtoženi Mladen Bilić iz Grosuplja, ki je trenutno v murskosoboškem priporu, očitno resno razmišlja o priznanju kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v sostorilstvu. Njegov zagovornik Janko Jerman je včeraj ljubljanskemu okrožnemu sodniku Srečku Škerbcu sporočil, da so s tožilstvom v zaključni fazi pogajanj glede morebitnega priznanja krivde. »Usklajena je večina zadev, treba je le še sestaviti sporazum in ga podpisati,« je dejal. Skupaj z obtoženim in tožilcem Matejem Mavričem je zato predlagal preložitev naroka, v čemer jim je sodnik ustregel.

6 obtoženih je krivdo že priznalo in bilo obsojenih.

Kaznoval odvetnika

Prav veliko časa jim ni dal oziroma le teden dni, saj, kot je spomnil, se vse skupaj »vleče že od septembra«. Spomnimo. Bilić bi se moral o krivdi izreči že dvakrat, a je bil narok ravno tolikokrat odpovedan zaradi odsotnosti njegovega odvetnika. Prejšnji teden je sodnika to tako ujezilo, da je Jermana kaznoval z 2000 evri kazni. Odvetnik je sicer včeraj v svoj bran povedal, da je sodišču pošiljal opravičila pa tudi pojasnila, zakaj se narokov ne more udeležiti. A da ni dobil nobenih informacij, ali jih je sodišče sploh prejelo. Sodnik Škerbec mu je odgovoril, da bi odgovor že dobil, če bi se sodišče strinjalo s predlogom za preložitev narokov. Tako in tako pa bo o njegovi pritožbi na denarno kazen odločilo višje sodišče.

Dogajalo se je v Vili Klara. FOTO: Dejan Javornik

V primeru, da bo Bilić krivdo priznal, se bodo od skupno desetih obtoženih na glavni obravnavi morali braniti le še trije. Laura Teuta Kovče, Sashko Krstevski in Almin Rujović so edini, ki krivde niso priznali.