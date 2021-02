Gasilec razkril: Kjer je povozil deklico, je pred leti izgubil sina

Nihče ni imun na take dogodke

V soboto dopoldne je zunaj Socke umrla šestletnica, ki je na preglednem delu s stranske ceste stekla na glavno. Vanjo je trčil 65-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Novi Cerkvi. Zaradi izjemno hudih poškodb je deklica na kraju nesreče umrla. Policija je sporočila, da so voznika kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.Po strašni tragediji pa se je oglasil gasilec in na spletu objavil zapis, v katerem je želel razjasniti okoliščine nesreče.»Ni prav, da se obsoja voznika, pa po nekaterih komentarjih sodeč tudi starše! To je bil splet nesrečnih okoliščin in oba sta bila ob nepravem času na nepravem mestu, očitno je usoda hotela, da se to zgodi in tukaj nihče ne more nič spremeniti,« je zapisal in dodal: »Postavite se na mesto voznika oz. stopite v njegovo kožo in pomislite kako bi se počutili vi, če se vam to zgodi. Namesto, da bi vam dajali vzpodbudne besede, ki bi vam vsaj malo omilile bolečino, bi vas tolkli s težkimi obtožbami vse do dna. Že ob misli na to si totalno potrt, kaj šele, da to doživiš. Gospoda osebno poznam in vem, da je super človek, pa še to da je skoraj na istem kraju izgubil sina v prometni nesreči več kot dvajset let nazaj je čista resnica in ne upam si niti pomislit kaj mora sedaj prestajati, ko se je ta grenki spomin še podvojil.«Glede obtožb na račun staršev šestletnice, češ kje so bili, ko je otrok skočil na cesto, pa je ljudi pozval, naj pomislijo na svoje otroke, kako so bili nepredvidljivi pri šestih letih in kako zelo težko jim je slediti na vsakem koraku, ko med igro naenkrat nekam stečejo nekaj pogledat iz radovednosti in navihanosti ali ko stečejo za žogo, pogosto tudi na cesto, brez premisleka.»Obtožbe lahko zelo bolijo in pustijo neizbrisen pečat na srcu za vse življenje. Malo pomislite in bodite sočutni preden obtožujete kakor voznika kot tudi starše. Jutri se to lahko zgodi tudi vam, nihče od nas ni imun na takšne nepredvidljive dogodke, ne pozabite tega,« je ljudem položil na srce, naj pomislijo, preden izrečejo hude ali obtožujoče besede.