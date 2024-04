Upokojeni poklicni gasilec Javnega zavoda Gasilska brigada Koper Marino Šavron je po prepričanju preiskovalcev v torek, 19. septembra lani, ob pol osmih zvečer streljal in zadel v parkirano vozilo, potem pa še v tri ljudi, ki so se nič hudega sluteči peljali mimo (takrat še) njegove hiše v istrski vasici Sirči, ki je iz središča Kopra oddaljena 20 kilometrov. Očetu treh polnoletnih otrok, ki je takrat 40-letnika iz zaselka Divči v Občini Komen s šibrovko ranil v roko, grozi osem let zapora. Preiskovalci so zbrali dovolj dokazov, da je koprsko tožilstvo zoper gasilca novembra vložilo obtožnico....