Gasilci so pogasili hišo v Grosupljem in rešili tudi mačja mladiča (FOTO)

V torek popoldne sta v Erjavčevi ulici v Grosupljem zagorela stanovanje v pritličju hiše in garaža ob hiši. »Ob 13.58 smo prejeli poziv, da se kadi iz hiše nasproti Doma starejših občanov Grosuplje. Že med vožnjo do lokacije je bil opažen steber sivega dima, ki ni obetal nič dobrega,« so začetek akcije opisali v PGD Grosuplje. Ob prihodu na kraj dogodka je bil požar v pritličnem delu stanovanjske hiše že močno razvit, širiti se je začel tudi v višja nadstropja.

Zagorela je tudi garaža. FOTOGRAFIJE: PGD Grosuplje

»Požar smo ob pomoči gasilcev PGD Šmarje - Sap, Polica, Ponova vas in Spodnja Slivnica pogasili. V njem sta se poškodovali dve osebi, in sicer stanovalca, ki so ju oskrbeli mimoidoči, nato pa so ju reševalci RP UKC Ljubljana prepeljali na nadaljnje zdravljenje,« smo še izvedeli. Gasilci so ob tem pokazali veliko srce, saj so iz objekta rešili dva mačja mladička, ki so ju nato odpeljali v veterinarsko ambulanto.

Poškodbe niso hujše

O požaru so bili obveščeni tudi policisti. »Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka,« je pojasnila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v kurilnici, požar pa se je razširil še na preostali del hiše, je pojasnil. »Poškodovani sta bili dve osebi, ki sta bili odpeljani v UKC Ljubljana, po prvih podatkih pa ne gre za hujše poškodbe. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, še ni znan. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še dodala.