Gasilci odprli vrata stanovanja, tam našli pogrešanega

Ob 14.34 so v naselju Gotovlje v občini Žalec gasilci PGD Žalec ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili policistom in sorodnikom vstop, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

V stanovanju našli pogrešano osebo

Gasilci so oboleli osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP. Reševalci so osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje.