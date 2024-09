Gasilcem so ukradli zbrani denar

Prireditev Jezernikovi dnevi v Lovrencu na Pohorju, ki je združila tamkajšnje krajane, pomerili pa so se tudi na tekmovanju v kuhanju golaža, se je na žalost končala s slabo voljo. Na dogodku z dobrodelno noto so bili namreč prisotni tudi tatovi. Že pred začetkom prireditve je organizator Samo Grušovnik povedal, kako zelo so veseli tako številne udeležbe kuharskih ekip! »V času naših Jezernikovih dni golaža ne sme manjkati! Med udeleženci in obiskovalci je čutiti nostalgijo, ki jo imamo Lovrenčani do tega kraja, kjer je nekoč deloval t. i. Penzion Juli. Lepo je videti, kako je ta prostor za letošnjo golažijado oživel,« je dejal.

Prazno škatlo je odvrgel. FOTO: Samo Grušovnik

Ves dan so ljudje zbirali prostovoljne prispevke in najbrž se je zbralo kar nekaj evrov, ki bi jih dobili pogumni in požrtvovalni gasilci in gasilke PGD Lovrenc na Pohorju, vendar so na koncu ostali brez denarja, nepridipravi so prispevke namreč ukradli.

Kot je pojasnil Grušovnik, je bila škatla za dobrodelni prispevek, v katero so ljudje dobrega srca ves dan pridno metali denar, ob starem kaminu. »In proti koncu našega druženja si se pojavil ti, ki si se odločil, da škatlo ukradeš. Ne vem, kako bi te sploh naslovil. Siromak, pokvarjenec ali preprosto lopov. Če to objavo bereš, srčno upam, da te peče vest in da ti karma potrka čim prej na vrata, če ne prej, ko boš v svoj telefon vtipkal številko 112, ker ti bo nuja po njihovi pomoči,« je zapisal.