Fizično obračunal z njo v lokalu, z roko nad policista

V torek v poznih večernih urah so policisti PP Nova Gorica obravnavali kršitev javnega reda in miru v gostinskem lokalu na Goriškem, kjer je eden od gostov kazal očitne znake alkoholiziranosti.

V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da se je v lokalu sprl s tamkajšnjo uslužbenko, med drugim ji je iz rok izpulil mobilni telefon, ga vrgel na tla, jo z dlanjo udaril v predel glave in jo predvidoma lažje poškodoval.

Nasilni gost se tudi ob prihodu policistov PP Nova Gorica na kraj ni hotel pomiriti in ni upošteval zakonitih ukazov ter je kršitev nadaljeval. V nadaljevanju postopka je z roko zamahnil proti enemu od policistov.

Uporabili so prisilna sredstva in mu odredili pridržanje v policijskih prostorih (pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, po drugem odstavku 109. člena ZP-1). Zaradi več kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.