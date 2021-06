Filmsko zasledovanje od Kopra proti Izoli, ustavila ga je ozka cesta

Sredi noči se je v Kopru odvijal filmski lov policije, ki je ustavljala pijanega voznika.



Nekaj minut čez polnoč so policisti v Kopru pri pokopališču ustavljali osebni avto citroen, ki na znake ni ustavljal. Med begom je trčil v policijsko službeno vozilo, nato pa nadaljeval vožnjo čez Markovec proti Izoli. Pri semaforju je vozil ob rdeči luči in s povečano hitrostjo naprej proti bolnišnici, kjer je zavil levo. Čez nekaj minut so ga policisti uspešno ustavili z nasprotne smeri, saj zaradi ozke ceste ni mogel mimo službenega vozila.



Osebni avto je vozil 23-letni Koprčan, ki je bil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola.



Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog zaradi neupoštevanja modrih luči, vožnje ob rdeči luči na semaforju, nenakazovanja premikov, vožnje po nasprotnosmernem vozišču ter neupoštevanja prometne signalizacije (talne oznake). Kazen je v skupnem znesku 1.150 evrov in osem kazenskih točk.

