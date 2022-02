Šokiral policiste na slovenski meji: imel je slab načrt (FOTO)

V petek so policisti na mejnem prehodu Obrežje na izstopu iz države ustavili 30-letnega državljana Hrvaške, ki se je tja pripeljal s porschejem panamero. Na začudenje policistov ni imel nobenih osebnih dokumentov niti dokumentov vozila s švicarskimi tablicami. S pomočjo hrvaških policistov so ugotovili njegove identiteto. Mejo je skušal prestopiti brez dokumentov, ker je imel prepoved vstopa na schengensko območje, prav tako pa je bil avtomobil ukraden in so švicarski varnostni organi zanj razpisali iskanje.

Avtomobil so zasegli, 30-letnika pa pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku. Ostal je v sodnem pridržanju. Pred tem je na brežiški policijski postaji poškodoval inventar, za kar si je prislužil še eno kazensko ovadbo.