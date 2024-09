Sedmega julija lani se je v naselju na območju Policijske postaje Moste odvila družinska tragedija. Mladoletnik je v trebuh zabodel lastnega očeta. Dovolj je bil samo en vbod, da je oče čez nekaj ur umrl. Preden je moški v petdesetih izdihnil, je policistu prikimal, da ga je zabodel 16-letni sin in na kratko odgovoril: »Samo v trebuh.« Razkrivamo ozadje spora, ki je vodil v očetomor, ter kazen, ki je doletela fanta, ki je v času zločina končal deveti razred osnovne šole. Oče in sin sta se zaradi odhoda na morje in vračila denarja dedku usodnega dne začela prepirati že popoldne. Počilo je zve...