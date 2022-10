Eksplozija na Spodnjih Škofijah

V ponedeljek so bili policisti ob 20.29 obveščeni, da je na Spodnjih Škofijah pri zdravstveni ordinaciji močno počilo. »Policisti so ugotovili, da so poškodovana okna in vrata. Zavarovali so območje in opravili ogled kraja ter zavarovali sledi. Po prvih informacijah je bilo uporabljeno močnejše pirotehnično sredstvo,« poroča PU Koper.

Danes se nadaljuje ogled in zbirajo dodatna obvestila v povezavi s povzročitvijo splošne nevarnosti.