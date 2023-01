Edin dvakrat počistil zidanico

Edin B. in Dragana N. sta pred meseci sedla na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča pod obtožbo, da sta sodelovala pri veliki tatvini.

Obtoženca, v preteklosti že obsojenega, so spoznali za krivega, ker je med poldnevom 23. aprila in 19.30 24. aprila 2017 v Dolu pri Ljubljani iz zidanice ukradel agregat, motorni žagi, led reflektor, prazna kovčka za orodje, električno brusilko, kosilnico na nitko, tesarsko kladivo, posodi za gorivo, ročno krožno žago, akumulator za tovornjak, udarno kladivo, motokultivator, vse skupaj vredno tri tisočake. Čez okoli pol ure je iz bližnjega vikenda ukradel ročno vrtalno orodje, agregat, kosilnico in nitkarico, vse vredno 400 evrov.

V noči na 24. april se je vrnil in odnesel še škarje za rezanje železa, električni podaljšek in kantico bencina, vredno 190 evrov. Med 17. marcem in 24. aprilom 2017 je ukradel registrski tablici z avta.

Tatvina kolesa z dvorišča večstanovanjskega objekta 28. junija 2017 v Ljubljani okrog poldneva pa se ni končala po načrtih. Ko je zajahal nezaklenjeno kolo rog pony, vredno 200 evrov, in se odpeljal, ga je zalotil policist. Pozval ga je, naj se ustavi, ga prijel za roko, se predstavil kot policist ter zahteval osebne dokumente. A dolgoprstnež se mu je iztrgal iz prijema, mu zagrozil ter začel bežati. Mož postave mu je beg preprečil s strokovnim metom, pri čemer sta oba padla. Obdolženi se je znova poskusil izmuzniti in zbežati, policist pa je pri tem utrpel zlom zapestja.

Ker je imel takrat pri sebi 26 gramov trave, za katero je tožilstvo zaradi pakiranja v vrečko in 15 manjših zvitkov prepričano, da jo je nameraval prodati, mu je očitalo še ukvarjanje s prepovedanimi drogami. Očitek tatvine si je prislužil, ker je 6. julija s pajdašem na Vojkovi cesti v Ljubljani ukradel bakrene žlebove, vredne 300 evrov, v škodo Zavoda za gluhe in naglušne.

Obtožba mu je očitala nadaljevano veliko tatvino, tatvino in ukvarjanje s prepovedanimi drogami.

Za vsako kaznivo dejanje mu je sodišče najprej izreklo posamične kazni in nato enotno zaporno kazen v trajanju dveh let in 11 mesecev tako imenovanega vikend zapora. Sodišču se je zdel izrek vikend zapora primeren glede na težo kaznivih dejanj, časovno odmaknjenost, dejstvo, da je dejanja priznal in jih obžaloval, vmes pa si je korenito spremenil življenje in se osebnostno uredil. Naložilo mu je plačilo 540 evrov, kar ustreza s kaznivim dejanjem pridobljeni koristi pri vlomu. Nekaj predmetov so lastniki namreč dobili nazaj, nekaj ne.

Zoper soobtoženo 26-letnico je sodišče obtožbo, da je sodelovala pri dvakratnem vlomu v vikend, zavrnilo, potem ko je tožilstvo obtožbo zoper njo zaradi pomanjkanja dokazov umaknilo.