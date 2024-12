Dve peški sta pristali v bolnišnici

Dve nesreči, dve hudi poškodbi – s Policijske uprave Maribor prihaja poziv k previdnosti, saj so pešci zlasti jeseni in pozimi manj vidni. V okolici Ptuja je voznica kombija v sredo namreč trčila v peško, reševalci pa so jo odpeljali v bolnišnico. V Mariboru se je na prehodu za pešce prav tako zgodila nesreča med voznikom osebnega avtomobila in peško. Obe ženski sta huje poškodovani. »Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« smo izvedeli.

Zaradi svoje ranljivosti so pešci med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v cestnem prometu, njihova varnost pa se je glede na posledice v letu 2024 na območju PU Maribor poslabšala. Od januarja do septembra je bilo v nesrečah udeleženih 63 (lani 71) ali 11 odstotkov manj pešcev, od katerih pa sta 2 umrla (lani mrtvih ni bilo). Še 15 (lani 11) je bilo hudo poškodovanih, lažje pa 44 (lani 52). Največ teh nesreč se je zgodilo v naseljih.

Vse do zgodnjih spomladanskih mesecev pa bodo pešci torej še bolj ranljivi, saj so v večjem obsegu udeleženi v prometu v časovnih intervalih, ko je vidljivost slabša. »Prometne udeležence tako pozivamo, da so posebno pozorni na ranljive udeležence v prometu, pešce pa pozivamo k spoštovanju prometnih predpisov,« so sklenili.