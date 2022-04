Dvakrat v eni noči so jo ustavili policisti. Pot je morala nadaljevati peš

Nekaj pred 18. uro so policisti prejeli obvestilo o nezanesljivi vožnji voznice na območju Šmarce.

Voznico so ustavili, preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,08 mg/l. V poročilu PU Ljubljana pišejo, da voznica ni upoštevala odredbe policistov o prepovedi vožnje in so jo ponovno dobili za volanom, zato so ji vozilo zasegli.

Uvedli bodo prekrškovni postopek.