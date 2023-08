Dvakrat danes v Sloveniji: pri delu osebi padli s strehe

Ob 17.04 je v Mali Kostrevnici, v občini Šmartno pri Litiji, oseba padla s strehe stanovanjske hiše in se poškodovala. Gasilci PGD Kostrevnica so pomagali reševalcem NMP Litija pri oskrbi poškodovanega, zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu. Poškodovani je bil s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipo HNMP prepeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Že zjutraj ob 8.50 pa je v Ivanjem selu, v občini Cerknica, moški padel skozi streho in se poškodoval. Gasilci PGD Unec, Rakek in Ivanje selo so pomagali pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila NMP Cerknica.