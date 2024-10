Dva trka zaradi prekratke razdalje popolnoma ohromila promet na naši avtocesti

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili gorenjski prometniki danes nekaj čez 6.15 obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti, med izvozom in uvozom za Brnik v smeri Ljubljane. Zaradi te nesreče je bila avtocesta na tem delu za nekaj časa zaprta.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je 22-letna voznica zaradi prekratke varnostne razdalje s prednjim delom avtomobila trčila v zadnji del avtomobila druge voznice pred seboj. Sopotnica v avtomobilu 22-letne voznice je bila zaradi tega trka lahko telesno poškodovana in z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Takoj po tem trku je 36-letni voznik zaradi prekratke varnostne razdalje z avtomobilom trčil v zadnji del avtomobila 22-letne voznice, ki je predhodno povzročila zgoraj opisano prometno nesrečo,« so zapisali v omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da so bile na kraju nesreče vse interventne službe ter da so policisti opravili ogled in zoper 22-letno voznico in 36-letnega voznika že vodijo prekrškovni postopek.

Po poročanju Prometnoinformacijskega centra za državne ceste so posledice prometne nesreče zjutraj odstranili, po odstranitvi pa je ostal daljši zastoj.