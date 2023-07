Drzna tatvina v Dobrovi, storilca mlajša moška, eden nosil očala z dioptrijo

Včeraj smo bili obveščeni, da je v četrtek, okoli 13. ure prišlo do drzne tatvine v Dobrovi. Ugotovljeno je bilo, da sta neznana storilca pristopila do oškodovanca, ki se je nahajal pred hišo. Eden ga je zamotil s pretvezo, da je delavec telekomunikacijskega operaterja in ga odpeljal za hišo. Drugi storilec je to izkoristil in preiskal hišo iz katere je odtujil spominske predmete. Storilca sta se nato s kraja odpeljala z manjšim belim avtom. Povzročila sta za okoli 500 evrov materialne škode.

Opis storilcev

S PU Ljubljana obveščajo javnost, da gre za dva mlajša moška, eden izmed njiju je nosil očala z dioptrijo. Policisti sicer še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.