Državljana Turčije reševali na nevarnem razpotju, ne boste verjeli, kaj kažejo okoliščine

Na pobočju Javorji v občini Kranjska Gora sta včeraj dopoldne obtičala obnemogla planinca. Gorski reševalci so ju iskali dlje časa. Na koncu so ju našli, z vitlom dvignili v helikopter in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Eden izmed pohodnikov pa je bil lažje telesno poškodovan .

Kot so zapisali v upravi, sta planinca po prvih podatkih, pridobljenih okoli 11. ure, obtičala na pobočju Hruške planine. Gorski reševalci gorskih reševalnih služb Jesenice, Kranj in Mojstrana so ju po dolgotrajnem iskanju na klasičen način, ob pomoči drona in posadke helikopterja Slovenske vojske na koncu našli na pobočju Javorji v občini Kranjska Gora.

Kaj pravijo na PU Kranj? »Naše včerajšnje obvestilo o iskalno reševalni akciji na območju Hruškega vrha dopolnjujemo s podatkom, da sta bila v dogodku udeležena 20- in 46-letna državljana Turčije. Po zdravstveni oskrbi v zdravstveni ustanovi sta v nadaljnjem policijskem postopku zaprosila za mednarodno zaščito. Okoliščine kažejo, da sta bila namenjena proti Avstriji ter se pri tem v gorah izgubila.«

Na nevarnem brezpotju, ki vodi od Hruškega vrha proti slapu Presušnik, so namreč reševalci našli sledi hoje dveh oseb, ki so vodile od višine okoli 1700 metrov do okoli 1400 metrov nadmorske višine, kjer so se ponovno začele vzpenjati nazaj proti pobočju Javorji nad Mojstrano. Tam so reševalci, nekaj pred 16. uro, našli onemogla in podhlajena 46-in 20-letnega tuja državljana. Na kraju so ju oskrbeli, nato pa z vitlom dvignili v helikopter in prepeljali v jeseniško bolnišnico.