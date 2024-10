Državljan BiH tihotapil 2 Iračana in 3 Irance

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so včeraj v jutranjih urah na strateški mejni točki Gruškovje kontrolirali tovorno vozilo registrskih označb Bosne in Hercegovine.

Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da je 33-letni državljan Bosne in Hercegovine v priklopnem vozilu prevažal 2 državljana Iraka in 3 državljane Irana, ki so na ta način iz Republike Hrvaške želeli nezakonito vstopiti v Republiko Slovenijo.

Policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, 5 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, je bilo predanih hrvaškim varnostnim organom.