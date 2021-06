Družino zvezali in tolkli s kladivom (FOTO)

V Stranicah, zaselku na območju Konjiške gore v občini Zreče, se je v soboto ponoči, okoli 22. ure, zgodil brutalni rop. Kot je sporočila Milena Trbulin, uradna govorka Policijske uprave Celje, so štirje zamaskirani neznanci pristopili do stanovanjske hiše in na terasi ob hiši najprej napadli lastnika in nato tudi lastnico. »Zvezali so ju, ko je iz stanovanjske hiše prišla njuna hči, pa so zvezali tudi njo. Od lastnikov so neznani storilci zahtevali denar in s tem namenom preiskali celotno stanovanjsko hišo. Našli in ukradli so gotovino in nekaj kosov zlatnine,« je povedala Trbulin...