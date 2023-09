Minulo soboto, pet dni po prvi obletnici umora 22-letnega Sabostjana Kovačiča, je njegovo družino doletela nova tragedija. »Hišo so nam zažgali,« je ogorčen in obupan njegov oče Miro Brajdič. Pojasni nam, da je devetčlanska družina v Poganški ulici v Novem mestu v nekaj minutah ostala brez vsega. »Na novo smo položili ploščice, naredili kuhinjo ...« razlaga sogovornik, ki ne more verjeti, da se je družini v enem letu življenje lahko tako obrnilo na glavo. »Vse skupaj me je zelo prizadelo ... ne vem, zakaj se mi to dogaja,« razmišlja sogovornik, ki si je našel zatočišče v prikolici pri prijatel...