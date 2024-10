Drama za Bežigradom: gasilci pri stolpnici Črna vdova, to pravijo na PU Ljubljana (FOTO)

Panika za Bežigradom. Pri ikonični Črni vdovi, nekdanji Delovi stolpnici, so posredovali gasilci. Po naših podatkih so v pritličju, v jaških, zaznali dim. A očitno ni bilo hujšega, saj so prostore pregledali in odšli.

Vonj po dimu posledica opravljanja del

Aleksandra Golec s PU Ljubljana je pojasnila, da so bili okoli 10.30 obveščeni o zaznanem vonju po dimu v stavbi na območju Bežigrada. Po pregledu objekta so gasilci potrdili, da do požara ni prišlo in je bil dim oziroma vonj po dimu le posledica opravljanja del v objektu.