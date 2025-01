Drama v Novi Gorici: dvakrat grozil zaposlenim v gostilni, bežal pred policisti in končal v prostorih za streznitev

V sredo po 19. uri so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o kršitvi javnega reda in miru v enem od gostinskih lokalov v Novi Gorici, kjer se je moški neprimerno vedel in grozil zaposlenim in nato odšel. Nedolgo zatem se je kršitelj vrnil v isti lokal in se nedostojno vedel. Kršitelj se je odpeljal z vozilom še pred prihodom policistov Policijske postaje Nova Gorica, vendar so ga kmalu izsledili in z modro lučjo in z zvočnim signalom njegovo vozilo ustavili v Novi Gorici.

Bežal pred policisti ...

Ob zaustavitvi je nato izstopil iz vozila in kljub večkratnim opozorilom, naj se ustavi, zbežal proti Erjavčevi ulici, tam so ga tudi izsledili. V nadaljevanju postopka sta mu bila odrejena preizkus alkoholiziranosti in t. i. hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih zdravil, vendar je 32-letni kršitelj oboje odločno odklonil. Prav tako je odklonil odrejeni strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. V postopku se je nedostojno vedel do policistov in ni upošteval zakonitega ukaza, naj preneha kršitev.

Končal v prostorih za streznitev

Policisti so zoper njega odredili pridržanje v policijskih prostorih. V postopku so bila zoper kršitelja uporabljena tudi prisilna sredstva. Zaradi več kršitev določil zakona o varstvu javnega reda so mu izdali plačilni nalog. Prav tako bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa.