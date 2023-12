Drama pri Ilirski Bistrici: cisterna, polna nevarnega plina, se je prevrnila na bok

Ob 15.26 se je glavni cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami pri Jelšanah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili. Pri tem se je eno od tovornih vozil, cisterna za prevoz nevarnega blaga, prevrnila na bok, so navedli na PU Koper.

Cesta zaprta, policisti zavarovali območje

Na kraju dogodka so policisti ugotovili, da je cisterna polna plina (propan butan), vendar po podatkih gasilcev ta trenutno ne uhaja oziroma ne izteka. Zaradi nevarnosti uhajanja plinov so policisti območje zavarovali ter cesto do nadaljnjega zaprli za ves promet.

V prometni nesreči nihče od udeleženih voznikov ni bil telesno poškodovan.