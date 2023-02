Drama pred gostinskim lokalom, dva odpeljali

V noči na soboto so na PU Novo mesto prejeli klic na pomoč iz Novega mesta, kjer naj bi se pred gostinskim lokalom pretepalo več oseb.

Dva udeleženca pretepa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Policisti PP in PPP Novo mesto so ugotovili identiteto vseh vpletenih in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.