Drama na pobočju Sabotina: sredi noči iskali gorskega tekača

Ob 22.20 je na pobočju Sabotina v občinah Nova Gorica in Brda potekala iskalna akcija. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so iskali pogrešanega gorskega tekača, ki je sodeloval na tekmovanju Corsa della Bora. Posredovali so reševalci GRS Tolmin - skupina Ajdovščina in reševalci HRI MO Nova Gorica.

Zapisali so še, da so pogrešanega našli ob 23.44.