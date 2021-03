Drama na Bledu: potegnili so jo iz jezera (FOTO)

Kot smo že poročali, se je. Iz vode so jo rešili blejski policisti in gasilci ter domačin s čolnom. Eden od policistov je skočil v ledeno mrzlo jezero in osebo nad gladino držal do prihoda čolna, kamor sta jo povlekla skupaj z domačinom. Pri iznosu zelo podhlajene osebe iz vode so pomagali tudi blejski gasilci.Na kraj so bili takoj tudi reševalci nujne medicinske pomoči Bled, oseba pa pripravljena na transport in odpeljana v zdravstveno ustanovo. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, gre pa za dogodek brez znakov tuje krivde.Policija se je ob tem zahvalila prijaviteljici za takojšnjo prijavo dogodka in čestitala občanu, policijskim in gasilskim kolegom ter reševalcem za hitro pomoč. Ključno vlogo poleg neposredne pomoči v takih trenutkih odigra tudi takojšnja prijava dogodka in izredno hitra izmenjava informacij med pristojnimi centri za sprejem nujnih klicev na številkah 112 in 113, poudarjajo.Varovanje življenja, zdravja in premoženja ljudi je tisto poslanstvo policije, ki se ne bo nikoli spremenilo. In s takimi dejanji, kot je bilo današnje, naši policisti skupaj s kolegi sorodnih poklicev to samo še dodatno potrjujejo. Zavezani smo pomagati ljudem in to je tisto, kar stoji pred nami, ko se pogledamo v ogledalo. Zato, vedno smo in bomo pomagali vsakemu, ki potrebuje naše pomoč, četudi se moramo ob tem izpostaviti, so zagotovili gorenjski policisti.