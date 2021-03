Iz Blejskega jezera potegnili osebo, na delu gasilci in potapljači

Danes ob 10.03 se je v Blejskem jezeru utapljala oseba. Gasilci PGD Bled in potapljači Podvodno reševalne službe Bled ter policisti so osebo potegnili iz vode in jo prenesli do reševalnega vozila, kjer so jo predali reševalcem NMP Bled, poroča uprava za zaščito in reševanje.

