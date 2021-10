Drama na bencinskem servisu, ker ni mogel kupiti alkohola

Okoli 4. ure je na bencinski servis na Fernetiči jug vstopil 56-letnik, ki je pod vplivom alkohola grozil zaposlenim, ker mu niso hoteli prodati alkoholnih pijač. Ker je bil zavrnjen, je najprej odpiral razne čokolade, nato pa s pijačo polil tipkovnico na prodajnem mestu in večji nož zapičil vanjo, zatem pa odšel. Policisti so ga izsledili na bencinskem servisu Fernetiči sever v osebnem avtomobilu in neodzivnega. Reševalci so ga nato hospitalizirali.



Policisti so ugotovili, da je moški iz Sežane prišel na servis v družbi še enega moškega, ki je tudi vozil osebni avto. Najprej je poškodoval vitrino, v kateri so reklamni prodajni artikli, tudi noži, vzel enega in ga pozneje uporabil. Sledita hitri postopek zaradi kršitve ZJRM-1 čl. 6/1 in kazenska ovadba, poroča PU Koper.

