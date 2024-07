Drama na bencinskem servisu, moški napadel fanta (17)

Včeraj ob 11.44 uri so bili policisti obveščeni, da je na bencinskem servisu MOL v Šalari moški napadel fanta.

Loris Čendak s PU Koper pojasnjuje: »Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 17-letni fant vozil motorno kolo iz smeri Šalare proti krožišču na Šmarski cesti. Na tem odseku ga je objestno prehitel voznik osebnega avtomobila in ga skoraj bočno zadel. V križišču ga je voznik motornega kolesa dohitel in skozi odprto okno opozoril, da naj bo bolj previden pri vožnji. To je voznika osebnega avtomobila razburilo, nakar je ob izstopanju iz vozila z vrati podrl motorno kolo ter fanta večkrat udaril po čeladi, ga podrl na tla in še nekajkrat brcnil nakar je s kraja odpeljal še pred prihodom policistov.«

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zadevo preiskujejo v smeri kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Sledi kazenska ovadba.