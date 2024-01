»Dr. Oskar« umirajočo Ajdovko zdravil z zvarki in jo odrl. Do smrti verjela, da bo še plesala

Leto zapora so Franju Keleminoviću prisodili koprski višji sodniki. Toda hrvaškemu oderuhu, ki je umirajoči Ajdovki Avi Curk za kvečjemu nekaj stotakov vredne zvarke izpulil skoraj 22 tisočakov, slovenski zapahi nikakor ne dišijo. Nazadnje je tako novogoriško okrožno sodišče (tam je proti njemu potekalo prvostopenjsko sojenje) zaprosil, naj mu kazen dovolijo odslužiti z dobrimi deli oziroma da bi v ječo prihajal le ob koncih tedna; ali, še bolje, za leto dni bi se zaklenil v svoj dom in bi torej svoj greh odplačal v obliki hišnega zapora. Ne bo šlo, treba bo za rešetke, so mu sporočili sodnik...