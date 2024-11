Dovoljeno hitrost prekoračil za 130 km/h

Ljubljanski prometni policisti so med nadzorom hitrosti na avtocesti pri Sneberjah ujeli voznika osebnega avtomobila, ki je na delu avtoceste, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, vozil s kar 230 kilometri na uro. Za takšno prekoračitev hitrosti je predpisana denarna kazen 1200 evrov, zraven pa še devet kazenskih točk.

S prehitrimi vozniki so imeli te dni opravka tudi policisti koprske policijske uprave. V predoru Kastelec so 45-letnemu Hrvatu izmerili hitrost 150 km/h, čeprav je na tistem delu ceste dovoljena hitrost omejena na 100 kilometrov na uro. Voznika so izsledili v Kopru in mu izrekli globo.

V noči na petek je nato stacionarni merilnik hitrosti pri Dramljah, na cesti, kjer je hitrost prav tako omejena na 100 km/h, zaznal avto, ki je vozil s 174 km/h. Policisti so ga izsledili in ga ustavljali pri Postojni, vendar voznik na znake ni ustavil. Poskušali so še nekajkrat, končno pa je 23-letnik ustavil šele med Divačo in Kozino. Izkazalo se je, da se je državljanu Turčije tako zelo mudilo, kjer je v avtomobilu prevažal še šest rojakov, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo, prav tako pa jih ni izpolnjeval voznik.