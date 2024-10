Dopoldan v Bežigradu: spustila jo je v stanovanje, sledil šok

S PU Ljubljana sporočajo, da so bili včeraj obveščeni, da je v dopoldanskem času na območju Bežigrada do stanovanja oškodovanke prišla ženska, ki je ponujala nakup medicinskih izdelkov. Oškodovanka jo je spustila v stanovanje, kjer jo je storilka zamotila, med tem časom pa je sostorilec preiskal stanovanje in iz njega odtujil gotovino.

Ženska je stara med 40 in 50 let, nižje in vitke postave, kratkih sivkastih las, oblečena je bila v modro jeans jakno in črne čevlje, pri sebi je imela črno torbo. Policisti še izvajajo vse aktivnosti za izsleditev storilke in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.