Domnevni terorist očitkov ne priznava

Rašid Aziz, ki mu Specializirano državno tožilstvo očita kaznivo dejanje terorizma, ker naj bi 2016. na območju Iraka sodeloval v teroristični organizaciji Islamska država, očitkov ni priznal.

Predobravnavni narok je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisan sredi oktobra, a ker se je spremenila ura začetka naroka, kar na razporedu glavnih obravnav ni bilo zabeleženo, je narok potekal brez navzočnosti medijev, poroča Dnevnik.

Tožilstvo je na podlagi kazenske ovadbe iz marca letos in po opravljeni preiskavi 27. avgusta vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja terorizma zoper eno fizično osebo, so potrdili za časnik. Leta 2016 naj bi namreč na območju Iraka sodeloval v teroristični organizaciji Islamska država. Očitajo ji kaznivo dejanje po členu, ki govori o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi ali skupini, zagrožena kazen za to dejanje pa je do osem let zapora. Podrobnosti iz obtožnice za zdaj niso znane, a glede na to, da obdolženi krivde ni priznal, bo steklo redno sojenje.

Po podatkih policije so lani in letos na tožilstvo zoper tri osumljence vložili tri kazenske ovadbe zaradi terorizma. Gre za moške, stare od 21 do 42 let. Drugih podatkov ne morejo razkriti, saj (pred)kazenski postopki še potekajo.

Tožilstvo je v zadnjih desetih letih zaradi terorizma poleg te obtožbe vložilo še dve obtožnici in en predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Najbolj znan primer

Specializirano tožilstvo pa je v zadnjih desetih letih zaradi terorizma poleg obtožbe zoper Aziza vložilo še dve obtožnici in en predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Podatki statističnega urada kažejo, da so bile v tem obdobju pravnomočno obsojene tri osebe (v letih 2016, 2018 in 2019). Dve na zaporno kazen, eni pa je bil izrečen varnostni ukrep, še poroča časnik.

Najbolj znan primer teroristične grožnje je hrvaški vojni veteran Josip Zagajski, ki so ga 2009. na krškem sodišču obsodili na 11 let zapora zaradi poskusa terorističnega napada, poskusa napada na policista in nedovoljenega prometa z orožjem, ker naj bi se z bombnimi napadi na nekatere državotvorne ustanove nameraval maščevati naši državi in takratnemu premierju Borutu Pahorju. Na vlaku iz Zagreba proti Ljubljani je policist med preverjanjem dokumentov ugotovil, da ima prepoved vstopa v Slovenijo. Ko mu je rekel, naj izprazni torbo in žepe, je iz žepa privlekel ročno bombo in izvlekel varovalo.

Policist je poklical kolega in skupaj sta ga obvladala. Pri njem so našli še štiri bombe. Zagajski je bil že leta 2001 v Nemčiji obsojen na 13 let zapora zaradi poskusa umora, kršenja zakona o nadzoru orožja in eksplozije bomb, ki ju je leta 1999 odvrgel na turško turistično agencijo v Münchnu (ranjena je bila ena oseba). V nemškem zaporu je bil devet let, potem se je vrnil na Hrvaško.