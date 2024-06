Domnevna naročnika umora v hišni pripor

Po 18 mesecih ždenja za rešetkami pripora sta si lahko zakonca Bajželj, Igor in Lidija Giuliatti, na začetku tega tedna vsaj malo oddahnila. Priporniške žimnice sta zamenjala za tiste v domači hiši, saj sta bila premeščena v hišni pripor. Morda se bosta zaradi tega zdaj nekoliko lažje pripravljala na sojenje, ki zoper njiju poteka od septembra lani.

Očitki tožilstva na njun račun so hudi. V sostorilstvu naj bi zagrešila kaznivo dejanje napeljevanja h kaznivemu dejanju umora, in sicer zaradi smrti njunega 32-letnega sina Andreja Bajžlja. Ta je na praznik Marijinega vnebovzetja pred petimi leti izginil. Čez tri dni je sledil šok: oče je našel sina mrtvega v avtu na območju vrtičkov na Rakovi jelši.

Igor Bajželj FOTO: Blaž Samec

Uradno je bil vzrok za njegovo smrt predoziranje, a starši česa takega niso verjeli. Še več. Lidija in Igor sta se v naslednjih mesecih in letih trudila dokazati, da je bil Andrej žrtev zahrbtnega in nizkotnega umora. V vse skupaj pa da naj bi bil vpleten Amar Tričić. Zato naj bi zanj, kot trdi tožilstvo, skovala morilski načrt.

Med 16. avgustom 2019 in 7. avgustom 2022 naj bi v Ljubljani ali drugje na območju Slovenije najmanj eni osebi naročila umor Tričića in v ta namen plačala 15.000 evrov. A naj bi se obrnila na napačne ljudi oziroma na »neke kockarje«, kot je kasneje Tričiću razkril njegov bratranec Enes M. Giuliatti Bajžljeva je nato, tako tožilstvo, 28. novembra 2022 še Enesu M. po telefonskem pogovoru in prek aplikacije messenger ter po predhodnem dogovoru z njim 7. avgusta 2022 v Kamniku naročila Amarjev umor. Tudi za 15.000 evrov.

Zamisel bratrancev

Zakonca Bajželj vseskozi zanikata, da sta hotela najeti morilca. »Nisem kriv. Nič ne vem o kakšnem morilcu in pa o kakšnem denarju za umor. Nikogar nisem iskal za umor,« je zatrjeval Bajželj. Da ji kaj takšnega ni nikoli padlo na pamet, je trdila tudi njegova žena Lidija. Za rešetkami pripora, pravi, je pristala le zato, »ker sem stopila na žulj ljudem, ki se me želijo znebiti«.

Kot priči sta bila med drugim doslej zaslišana tudi Amar in Enes. Prvi se je spominjal, da je »padel v nezavest«, ko je izvedel, da ga hočejo ubiti. Na policijo pa da je šel šele, ko mu je Enes posredoval dokaze, posnetke telefonskih pogovorov, ki jih je imel z Bajžljevo. Enes je tokrat na sodišču govoril nekoliko drugače kot v preiskavi, v določenih delih tudi v nasprotju s tistim, kar je bilo mogoče slišati na posnetkih pogovorov med njim in obtoženko. Ta je, spomnimo, v zagovoru že izpostavila, da naj bi ji Enes enkrat rekel, da je pri sinovi smrti sodeloval Tričić, zato mu je svetovala, naj gre na policijo. A namesto tega naj bi ji »kar 24-krat« ponudil, »da bo dobil morilce za likvidacijo«.

Sama je temu nasprotovala. A ker ji ni in ni dal miru, si je izmislila, da je nekomu že nekaj plačala. »To zgodbo je zagrabil,« je povedala in še, da mu nato seveda ni znala odgovoriti, koliko, in je pač rekla 15.000 evrov. Zatrdila je, da gre pri vsem skupaj za Enesovo in Tričićevo maslo.