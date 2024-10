Divjak pri Mariboru: najvišjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 99 km/h

Mariborski prometni policisti so v sredo izvajali poostren nadzor z laserskim merilnikom hitrosti. Primarno so nadzor hitrosti izvajali na mariborskih vpadnicah in pri tem ugotovili kar 81 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje.

Policisti pozivajo vse voznike, da spoštujejo cestno prometne predpise ter hitrost vožnje prilagodijo stanju ceste, prometnim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim. Prav neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Pri tem so posebej izstopali trije vozniki osebnih avtomobilov, ki so jim policisti na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tako je dopoldne na Koroškem mostu v Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 70 km/h, voznik začetnik, 30-letni voznik osebnega avtomobila, vozil s hitrostjo 116 km/h. Popoldne so policisti izven naselja Maribor, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 80 km/h, hitrost izmerili 39-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 179 km/h, kar pomeni, da je najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 99 km/h. Na istem delu regionalne ceste so policisti hitrost izmerili še 43-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 143 km/h.

Zoper vse te voznike, ki so izstopajoče prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost vožnje in s tem huje kršili cestno prometne predpise, so bili podani obdolžilni predlogi na sodišče.