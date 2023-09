Devetkrat so morali reševati iz gora in nedostopnih terenov, tudi otroka

Pretekli konec tedna je lepo vreme zvabilo v naravo veliko ljudi. Žal pa se za nekatere uživanje v lepem vremenu ni končalo najbolje, saj so jih morali reševati. Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, je morala policijska helikopterska posadka z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) ta vikend z gora in nedostopnih terenov devetkrat reševati. Reševanja, v katerih so prepeljali 11 oseb, so se odvijala na Skuti, Škrlatici, Stolu, Razorju, Črni prsti, Triglavskih jezerih, Studorskem prevalu ter v Lokavcu v Ajdovščini.

»Na Stolu je policijski helikopter z GRSZ ekipo reševal dvakrat. Enkrat zaradi poškodbe noge, drugič zaradi onemoglosti. V Lokavcu se je moški poškodoval pri podiranju drevesa. Na Črni prsti si je pohodnica pri zdrsu poškodovala nogo. Z območja Triglavskih jezer je bil rešen obolel otrok. Z očetom je bil prepeljal v dolino. Na južnem razu Škrlatice je padajoča skala poškodovala alpinistko. Ekipa je z gore prepeljala tudi nepoškodovanega soplezalca. Na Skuti je ostal onemogel in zaplezan francoski pohodnik. Na Studorskem prevalu in območju Razorja pa sta bili rešeni onemogli pohodnici, obe nepripravljeni za dolg pohod,« so sporočili iz omenjene policijske uprave.

Lepe gore lahko prinesejo tudi manj lepe stvari, zato previdno. FOTO: Slovenska Policija

Intervencija na Razorju je bila še posebej zahteva, saj je, kot so dejali, potekala v temi. K sreči o smrtnih žrtvah ne poročajo.

Pamet v roke, ko gremo v gore

Ko gremo v gore, je še kako pomembno, da tja ne gremo nepripravljeni. Še posebej pomembno je, da imamo primerno obutev, saj nas lahko neprimerna pripelje do poškodb. Več o pohodniški oziroma planinski obutvi si lahko preberete v tem našem članku. Zelo pomembna so tudi oblačila, ki morajo biti udobna za hojo.

Dobro je imeti s seboj tudi nekaj hrane in pijače. Pod pijačo seveda ni mišljen alkohol. Ta lahko hitro postane krivec za kakšen zdrs. S seboj je dobro imeti tudi zaščito pred soncem, prvo pomoč ter mobilni telefon. Seveda ne smemo spregledati vremenske napovedi. V primeru slabe je bolje ostati v dolini.