Se odpravljate v hribe ali gore? Obvezno poskrbite za primerno obutev

Ne bodimo Čehi, kot radi rečemo tistim, ki jih srečujemo v gorah neprimerno oblečene, sploh neprimerno obute in fizično slabo pripravljene. Čehi naj mi oprostijo, ampak v naših hribih so si naredili slabo reklamo. Kolikokrat smo jih zasačili v sandalih med vršaci in kolikokrat so jih naši reševalci s helikopterji morali reševati? No, v resnici narodnostno paleto neprevidnežev.

Tudi Slovenci smo prevečkrat nemarni v vsem naštetem, ne samo visoko v hribih, tudi na hišni gor', kajne? Ne zdi se nam pomembno, ker se nam ne more nič hudega zgoditi ali pa že vse vemo in takšnih opozoril niti preberemo ne. Narobe. Tokrat začnimo od podplatov, torej od obutve navzgor. Iztok Cukjati spada med največje poznavalce gorništva pri nas, zato smo z veseljem prisluhnili in z veseljem povzemamo, kaj nam je povedal o pohodniški, planinski obutvi, če vam je ljubše.

Ko se odpravimo na manj zahtevno goro, obujemo nizke pohodne čevlje.

Pri hoji po planinskih ali drugih poteh je najpomembnejša pravilno izbrana obutev. Na utrjenem makadamu in asfaltu so zaradi manjše teže in boljšega blaženja udarcev primerne tekaške copate. Tudi njihova zračnost je v primerjavi z usnjenimi pohodnimi čevlji bistveno boljša, kar bomo cenili predvsem v vročih poletnih dnevih. Na voljo nam je velika izbira oblik, kakovosti in cen.

Če bomo obutev uporabljali predvsem ali izključno za hojo, izberimo takšno z bolj robustnim podplatom. Pri izbiri bodimo natančni in dosledni. Izkušnje prijatelja so dobrodošle, a odločimo se zlasti po lastnih izkušnjah. Ljudskemu reku za vsako bolezen rož'ca raste bi lahko dodali za vsako nogo se čevelj najde. Takšna obutev je primerna tudi za tek čez drn in strn.

Zvin, izpah

Ko se odpravimo na manj zahtevno goro, v sredogorju, kot sta Polhograjska Grmada in razgledni Slavnik na Primorskem, obujemo nizke pohodne čevlje. Nekoliko trši podplat omogoča relativno stabilen korak ob hkratni majhni teži. Takšni čevlji so dobro gibljivi v skočnem sklepu (gležnju), kar omogoča lahkotnejšo hojo. Nekoliko manj primerni so za hojo po izrazito neravnem terenu, saj je zaradi manj stabilnega gležnja (gibanje ni omejeno) mogoč zvin ali izpah. Nekoliko bolj previdni moramo biti na mokrem in spolzkem terenu. Dež in blato naredita skale in korenine nevarno drseče.

V takšnih razmerah in pri hoji v visokogorju je priporočljiva uporaba visokih pohodnih čevljev, ki najbolj zaščitijo gležnje pred poškodbo. Poleg tega so kakovostnejši modeli narejeni iz naravnega usnja ter membrane, ki ne prepušča vode. Usnje je ob ustrezni negi dolgoročno najboljši material za vlažno okolje, njegova slabost pa je slabo zračenje. Podplat je pri visokih čevljih močnejši in z izrazitejšim profilom, kar zmanjšuje možnost zdrsa v snegu in blatu.

Podobno kot pri avtomobilskih gumah tudi guma na podplatih čevljev postaja z leti vedno trša. Zato se slabša njen oprijem na skalah, hitreje nam lahko zdrsne ali pademo. Čevlje izberimo predvsem glede na uporabo in obliko noge. Ker spada obutev med najpomembnejše dele pohodniške opreme, naj bo izbrana po temeljitem premisleku. Saj se želite izogniti nadležnim žuljem že na prvi turi, mar ne?