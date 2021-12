Dekleta so morala zadovoljiti tudi po 10 moških na dan

Višje sodišče je pravnomočno zapečatilo usodo posameznikov, ki so izkoriščali stisko 11 deklet iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. Morale so spolno zadovoljiti tudi po deset moških na dan.

FOTO: PU Ljubljana

Dogajalo se je med novembrom 2014 in septembrom 2016 v stanovanjih na devetih lokacijah po Ljubljani in na drugih lokacijah. Tega torej niso delale prostovoljno, ampak sta jih v to, kot je pred časom ugotovilo ljubljansko okrožno sodišče, prisilila Laura Teute Kovče in Aleš Pevec. Prva je dekleta tudi vozila strankam na dogovorjene lokacije. Za polurni spolni odnos so v delovnih stanovanjih dobile po 70 evrov oziroma 100, če je seansa trajala eno uro.

Na drugih lokacijah zunaj delovnih stanovanj so na uro prejele 150 evrov. Kakšne velike izbire pri tem niso imele. Vse je organizirala in kontrolirala Teute Kovčetova.

Laura Teute Kovče je vse organizirala. FOTO: Tomaž Skale

Ta jim je določila delovno ime, jim izročila delovni telefon in organizirala oglaševanje posameznega dekleta na treh spletnih straneh. Hkrati je stalno nadzirala obseg in način dela deklet, bodisi neposredno v stanovanju, po telefonu bodisi prek komentarjev na spletnih straneh pod oglaševanim profilom posameznega dekleta, ter se s strankami dogovarjala za termine. Dekleta so morale ​Teute Kovčetovi, občasno pa tudi Pevcu izročiti polovico zaslužka od vsakega spolnega odnosa, torej od 35 do 50 evrov.

8 let in pol bosta sedela glavna akterja.

Za kakršne koli pravice iz delovnopravnega razmerja so se lahko obrisale pod nosom. Pri nas so torej delale na črno, kar pomeni, da so bila vseskozi v izkoriščanem položaju.

Dobro organizirani

Teute Kovčetova, občasno tudi Pevec in že prej pravnomočno obsojeni Tadej Hiraldo Štibernik ter posebej obravnavana Danijela K. so zelo organizirano pristopili k vabljenju deklet v Slovenijo. Štibernik je med drugim zagotavljal delovne mobilne telefone za dekleta ter jim prek plačilnega sistema Western Union v tujino pošiljal denar za plačilo prevoza od doma do Ljubljane. Danijela K. je po navodilih Teute Kovčetove nadzirala storitve deklet strankam in pomagala pri ustvarjanju profilov za potrebe oglaševanja deklet na spletu.

Teute Kovčetova je dekleta iz Srbije ter iz BiH v Slovenijo zvabila z obljubo o visokem zaslužku. Pri opisanem novačenju deklet v Srbiji in organizaciji njihove poti v Sloveniji je sodeloval posebej obravnavani Mile P. Teute Kovčetovi in Pevcu so očitali 20.103 evre protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Pevec in Teute Kovčetova sta zaradi prodaje kupovala in hranila večje količine droge. Končnim uporabnikom jo je preprodajal Pevec, medtem ko je drogo za združbo redno po dogovoru iz Srbije dobavljal Mile P. Podobno je v združbo vstopil Željko Kovačević, dobavljal in prodajal je drogo. S prodajo se je ukvarjal tudi že pravnomočno obsojeni Boštjan Bajc.

Pevec in Teute Kovčetova sta kupovala in hranila tudi večjo količino droge.

Sodišče je Teute Kovčetovi in Pevcu naložilo visoko zaporno kazen, in sicer devet let zapora, Kovačević je za nelegalne posle z drogo dobil pet let. Obramba se je na sodbo pritožila, višji sodniki so pritožbi delno ugodili in kazen glavnima akterjema znižali za šest mesecev. Pevec in Teute Kovčetova bosta za zapahi osem let in pol, v preostalem delu pa so potrdili odločitev kolegov na prvi stopnji.