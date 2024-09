Darjo pričakal v prtljažniku in jo ustrelil, dva otroka sta ostala brez matere

Na Policijski upravi Celje so včeraj razkrili podrobnosti tragedije, ki se je v torek popoldne zgodila na Koroškem, natančneje v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Štiridesetletno domačinko Darjo Goličnik je 30-letni državljan Severne Makedonije Kenan Sulejmanovski ustrelil in nato sodil še sebi. On je umrl na kraju dogodka, na dvorišču v industrijski coni, medtem ko so žrtev v kritičnem stanju odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, tam pa je isti večer umrla zaradi poškodb. Nasprotovali zvezi Torek je bil na Koroškem nasploh zelo čuden dan. Že sredi dneva je bil v zraku helikopter,...