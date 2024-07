Črni dnevi na slovenskih cestah: v dveh nesrečah dva mrtva

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je v sredo okoli 18. ure na izvozu s štajerske avtoceste Šentjakob zgodila huda prometna nesreča: »Po do zdaj znanih podatkih je 88-letni voznik vozil iz smeri Sneberij in zapeljal na izvoz Šentjakob, v križišču z Zasavsko cesto pa je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost čez križišče in trčil v drog obvestilnih tabel. Pri trčenju se je 84-letna sopotnica v vozilu tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju nesreče umrla.« Kot dodajajo, je bila pripeta z varnostnim pasom, voznik je bil laže poškodovan. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Smrtna prometna nesreča se je zgodila malo pred osmo zvečer na cesti Grgar–Bate. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, so ugotovili, da je 34-letni povzročitelj, voznik osebnega avtomobila, slovenski državljan, zunaj naselja Grgar začel prehitevati drugo osebno vozilo. »Po prehitevanju je zapeljal v desni pregledni ovinek po nasprotnem smernem vozišču. V tistem trenutku pa je iz Bat proti Grgarju pravilno po svoji strani pripeljal 50-letni kolesar, prav tako državljan Slovenije. Prišlo je do trčenja med osebnim avtomobilom in kolesarjem. Slednji je dobil tako hude telesne poškodbe, da je na kraju prometne nesreče umrl,« so sporočili s policije.

Pri trčenju je kolesar dobil tako hude poškodbe, da je takoj umrl. FOTO: Getty Images

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurna preiskovalnega sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je prevzela ogled, in dežurna okrožna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. »Zoper voznika osebnega avtomobila bo podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 2. odstavku, 323. člena kazenskega zakonika (KZ-1).«