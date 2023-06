Črna statistika: vsaki peti smrtni nesreči botroval alkohol

V sredo ob 20.45 je v Hrvatinih padel 37-letnik z električnim skirojem. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker se je pri padcu poškodoval, so ga odpeljali v SB Izola, policisti pa so mu izdali plačilni nalog. V Postojni pa so ustavili 66-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je napihal 0,69 mg/l.

Krški policisti so ponoči na Drnovem ustavili 25-letnega voznika osebnega avtomobila s Celjskega. Hitri test na droge je bil pozitiven, prav tako preizkus alkoholiziranosti (0,43 mg/l alkohola). Zasegli so mu tudi nekaj posušenih rastlinskih delcev rjavo-zelene barve zaradi suma, da gre za prepovedano drogo. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zanj pa so poskrbeli svojci. Uvedli bodo postopek o prekršku.

Napihal je tudi avtomobilist, ki so ga v popoldanskih urah ustavili na območju Solkana (1,15 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 2,40 promila). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, čaka ga še srečanje s sodnikom.

Statistika kaže, da po alkoholu najpogosteje segajo vozniki srednjih let, medtem ko pri mlajših voznikih izstopa problematika prepovedanih drog. Približno deset odstotkov prometnih nesreč lahko povežemo z vožnjo pod vplivom alkohola. V primeru nesreč s smrtnim izidom je ta odstotek še višji, saj je lani vsaki peti prometni nesreči s smrtnim izidom botroval alkohol.

V tem tednu sicer poteka poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V noči na nedeljo bodo po državi postavili 60 nadzornih točk.